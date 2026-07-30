Zlekceważył sygnały do zatrzymania. Policyjny pościg zakończył się jego zatrzymaniem - AktualnościKomenda Miejska Policji w Szczecinie

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Zlekceważył sygnały do zatrzymania. Policyjny pościg zakończył się jego zatrzymaniem

Data publikacji 30.07.2026
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Nie zatrzymał się do kontroli trzeźwości i podjął próbę ucieczki. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie natychmiast ruszyli w pościg i po chwili zatrzymali kierowcę. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.

Policjanci szczecińskiej drogówki prowadzili działania związane z kontrolą trzeźwości kierujących. Jeden z kierowców, pomimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania, zignorował polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki.

Mundurowi natychmiast rozpoczęli pościg. Gdy kierowca porzucił pojazd, próbował kontynuować ucieczkę pieszo. Również ta próba okazała się bezskuteczna - policjanci szybko obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.

Badanie wykazało, że kierujący miał 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Każda próba uniknięcia kontroli drogowej spotyka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją policjantów. Funkcjonariusze są przygotowani do prowadzenia pościgów i konsekwentnie realizują swoje zadania aż do zatrzymania osoby, która łamie prawo. Ucieczka przed Policją nie pozwala uniknąć odpowiedzialności - jedynie naraża innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo i prowadzi do jeszcze poważniejszych konsekwencji.

ZKS KMP

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