Mama zadzwoniła po pomoc. Policjantki natychmiast ruszyły do działania. Liczyła się każda chwila Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja mamy i zdecydowane działanie policjantek Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie pozwoliły bezpiecznie uwolnić dziecko, które zostało zatrzaśnięte w samochodzie. W ciepły dzień temperatura wewnątrz pojazdu szybko rosła. Na szczęście dziecku nic się nie stało.

Do policjantek Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie od kobiety, której dziecko znalazło się w zamkniętym samochodzie. Mama nie była w stanie samodzielnie dostać się do wnętrza pojazdu, dlatego niezwłocznie zadzwoniła na numer alarmowy 112.

Kobieta cały czas pozostawała przy samochodzie i oczekiwała na przyjazd funkcjonariuszek. Wiedziała, że w tej sytuacji liczy się czas i że policjanci będą mogli udzielić jej niezbędnej pomocy.

Po przyjeździe policjantki bez wahania przystąpiły do działania. Funkcjonariuszki pomogły kobiecie dostać się do wnętrza pojazdu i uwolnić dziecko.

Interwencja była szczególnie istotna ze względu na panującą tego dnia temperaturę. Samochód miał czarny kolor, a jego wnętrze szybko się nagrzewało. Pozostawienie dziecka w zamkniętym pojeździe, nawet na krótki czas, może stanowić poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Na szczęście w tym przypadku wszystko zakończyło się pomyślnie. Dzięki szybkiej reakcji mamy oraz profesjonalnemu i zdecydowanemu działaniu policjantek dziecku nic się nie stało.

Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest właściwe reagowanie w przypadku zagrożenia. Jeśli istnieje ryzyko, że zdrowie lub życie dziecka jest zagrożone, nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy. Numer alarmowy 112 jest właściwym miejscem, aby taką sytuację zgłosić.

ZKS KMP