Kolejni seniorzy oszukani! Przestępcy wykorzystują nowe metody. Policjanci apelują o czujność Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkanka Szczecina oszukana przez fałszywego pracownika banku. 50 – letnia kobieta padła ofiarą oszusta, który podszył się pod pracownika banku. Szczecińska Policja kolejny raz ostrzega przed oszustami.

Mieszkańcy naszego miasta niemal codziennie padają ofiarą oszustów. Przestępcy nie próżnują i wymyślają nowe sposoby na zdobycie Twoich pieniędzy. Ich metody działania na „policjanta/wnuczka”, „pracownika banku/wodociągów” czy też poprzez portal OLX, aplikację WhatsApp i BLIK wciąż są aktualne.

W tym tygodniu do 50 – letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, w którym kobieta ma założone konto i zapytał czy wykonywała określony przelew. Kiedy mieszkanka zaprzeczyła poinformował ją, że prawdopodobnie doszło do włamania na konto. Polecił, by kobieta zainstalowała w swojej komórce aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do telefonu, by szczegółowo sprawdzić, co dzieje się z kontem. Kiedy aplikacja zaczęła działać, fałszywy pracownik banku polecił, by kobieta zalogowała się do swojego konta. W momencie, gdy wpisywała hasło, login oraz inne dane, oszust widział, co wpisuje i miał pełny dostęp do jej rachunku. W wyniku działania przestępcy na koncie bankowym doszło do kilkudziesięciu transakcji na łączną sumę ponad 30 tysięcy złotych.

Policjanci ostrzegają i apelują o rozwagę, a także radzą jak nie dać się oszukać w podobny sposób:

Bądź ostrożny w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi, nawet rzekomymi pracownikami banku.

Chroń swoje dane, w tym również numery telefonów.

Nie instaluj dodatkowych programów na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej. Czerwona lampka powinna zapalić się, zwłaszcza gdy osoba podająca się za pracownika banku wymaga zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji do zdalnej obsługi telefonu komórkowego czy pulpitu. W takiej sytuacji rozłącz się i najlepiej z innego aparatu telefonicznego zadzwoń do biura obsługi klienta banku.

Nie udostępniaj telefonicznie nikomu swoich danych do logowania w internetowym systemie bankowości elektronicznej, nawet pracownikom banku.

Nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz. Nie podawaj żadnych kodów autoryzacyjnych w przypadku kiedy ktoś do Ciebie dzwoni (niezależnie z jakiego numeru).

Nie otwieraj przesłanych linków, nie znając ich nadawcy ani zawartości.

Podejrzewając, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast powiadom Policję.

Szczecińska Policja apeluje o ostrożność! Seniorze bądź czujny i nie daj się oszukać!

ZKS KMP

Film Oszustwa_ostrzezenie_KMP_konwert.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Oszustwa_ostrzezenie_KMP_konwert.mp4 (format mp4 - rozmiar 45.22 MB)