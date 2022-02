Kolejne podziękowania dla szczecińskich funkcjonariuszy Powrót Generuj PDF Drukuj W połowie stycznia policjanci z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie eskortowali zastępcę Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego SPSZ OZ „Zdroje” wezwanego do pilnego zabiegu ratującego życie i zdrowie pacjentki. Aby lekarz mógł przeprowadzić operację konieczna była eskorta funkcjonariuszy przez miejscowe zatory utworzone w ciągach komunikacyjnych.

14 stycznia do policjantów będących na służbie podbiegł mężczyzna, który z uwagi na zator tworzący się na trasie jego przejazdu poprosił o eskortę do szpitala. Po przedstawieniu się policjantom medyk przekazał, że musi pilnie dostać się do szpitala w prawobrzeżnej części Szczecina, aby zoperować pacjentkę, której zdrowie i życie jest zagrożone. Na drodze napotkał jednak na utrudnienia.



Policjanci bez chwili wahania przystąpili do bezpiecznej eskorty, w efekcie zabieg został przeprowadzony, a zdrowie i życie pacjentki uratowane. Za pomoc w ratowaniu życia i bezpiecznym dotarciu lekarza na czas policjanci otrzymali imienne podziękowania od Dyrekcji szpitala w Zdrojach.

ZKS KMP