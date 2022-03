Szczecińscy mundurowi nie ustają w pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów Data publikacji 22.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagamy i chronimy - to motto policyjnej służby. Za tymi słowami zawsze stoją czyny. Niezwykle ważne jest to właśnie teraz… Wobec dramatycznych wydarzeń w Ukrainie i napływającymi do Polski uchodźcami, w całym kraju policjanci pomagają z potrzeby serca. Tym razem policjanci z Komisariatu Szczecin Niebuszewo przy ogromnym wsparciu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr VII przekazali dary dla potrzebujących na terenie Szczecina.

W związku z konfliktem zbrojnym jaki od kilkudziesięciu dni rozgrywa się za wschodnia granicą Polski, w całym kraju organizowane są zbiórki rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania przybywającym uchodźcom z Ukrainy.

Szczecińscy policjanci nieustannie dbając o bezpieczeństwo osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską tym razem pomogli w dostarczeniu żywności, środków higieny oraz artykułów pierwszej potrzeby zebranych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr VII w Szczecinie.



Zgromadzone dary zostały przekazane do Magazynu Zbiórki Darów na terenie „Netto Areny” oraz trafiły do Oddziału Onkologii i Hematologii – budynek „Św. Mikołaja”, w którym znajdują się mali pacjenci.

Jesteśmy po to, aby dbać o bezpieczeństwo i pomagać jak najlepiej umiemy.



ZKS KMP