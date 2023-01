Szczecińscy Policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej z lądu i powietrza sprawdzali zachowania kierowców na przejściach dla pieszych (FILM) Powrót Generuj PDF Drukuj Za pomocą drona policjanci wraz z żandarmami obserwowali przejścia dla pieszych na ulicy Mieszka I w Szczecinie. Podczas działań „Pieszy i rower” urządzenie rejestrowało zachowania kierowców wobec pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze rozliczali tych, którzy nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego i stwarzali niebezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych.

Nadal jeszcze nie wszyscy poprawnie interpretują przepisy, według których należy ustąpić pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Niektórzy wciąż zapominają, że nie wolno wyprzedzać pojazdu na przejściu dla pieszych, czy bezpośrednio przed nim. Takie zachowania stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo dla pieszego, który w tym czasie mógłby wchodzić na przejście.

Podczas środowych działań policjanci ze szczecińskiego Wydziału Ruchu Drogowego wraz mundurowymi z Żandarmerii Wojskowej wykorzystali drona. Urządzenie świetnie sprawdza się do obserwacji ruchu i zachowań kierowców. Funkcjonariusze pojawili się na ulicy Mieszka I w pobliżu przejść dla pieszych. Przypomnijmy, że ten rejon w Szczecinie to bardzo ruchliwe ulice, na których dochodziło w ostatnich latach do poważnych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Z uwagi na skuteczność działań z wykorzystaniem drona funkcjonariusze zapowiadają kontynuację akcji w przyszłości.

ZKS KMP