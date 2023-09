Podcast #07 KMP w Szczecinie – Policyjni Wywiadowcy Powrót Generuj PDF Drukuj Zgodnie z zapowiedzią wracamy po dwóch tygodniach z kolejnym tematem Podcastu Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzisiaj o policyjnych „Wywiadowcach”- prosto ze studia NiUS Radia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Głównym zadaniem Referatu Wywiadowczego jest zwalczanie i zatrzymywanie sprawców najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw oraz wykroczeń do których dochodzi na terenie miasta. Jest to grupa policjantów znanych jako "Wywiadowcy", czasem nawet „Szczecińskie Tygrysy”, którzy zostali wytypowani do tej komórki spośród policjantów, wcześniej pełniących służbę w jednostkach interwencyjnych i operacyjnych. Dzięki tej różnorodności są świetnymi fachowcami w wielu dziedzinach, przez co również trudno zaskoczyć ich w codziennej pracy na szczecińskich ulicach. „Wywiadowcy” są jedną z najważniejszych sił tutejszej Policji. Więcej o ich pracy w najnowszym odcinku podcastu KMP w Szczecinie.



Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą służby w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie. Wszystkie informacje, co trzeba zrobić, by zostać policjantem, jak się przygotować do procesu rekrutacji i jak on wygląda, można znaleźć na naszej stronie internetowej https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/32612,Zostan-policjantem.html lub na profilu facebookowym Komenda Miejska Policji w Szczecinie. A w kolejnym odcinku przedstawimy pracę policjantów, pełniących służbę w samym sercu Komendy Miejskiej, czyli w Wydziale Sztab Policji.



ZKS KMP

Czas Trwania: 10 minut 48 sekund



Muzyka: UPM_KOK2589_4_Daily_News_Bed_Instrumental_Gallicani_1776313



Nagranie audio: #07_KMP_PODCAST_POLICYJNI WYWIADOWCY_320