PODCAST # 14 - „Bezpieczny Szczecin” - Oszustwa na seniorach Data publikacji 21.02.2024 Powrót Drukuj Po krótkiej przerwie powracamy z nową serią podcastów. O ile w pierwszej skupialiśmy się na promocji zawodu policjanta, w drugiej serii startujemy z szeroko rozumianą profilaktyką bezpieczeństwa – stąd nazwa „Bezpieczny Szczecin”. Przed Wami mnóstwo porad, rozmów z ekspertami zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale także profilaktyki kryminalnej. Nie zabraknie także niespodzianek.

W ostatnich latach seniorzy, jako grupa społeczna najczęściej padali ofiarami kradzieży i różnego rodzaju oszustw. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę seniorów jest oszustwo metodami: „na wnuczka” i „na policjanta”. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia.

Pamiętajcie, jeśli macie babcię, dziadka bądźcie ich wiernymi pomocnikami i pomagajcie w sytuacjach, które często wymagają szybkiej, lecz rozsądnej decyzji. Rozmawiajcie z dziadkami o zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu i o sposobach jakie mogą ich ustrzec przed problemami. Przestrzegajcie przed wpuszczaniem osób nieznajomych do domu. A jeśli niestety staną się ofiarami przestępstw, kierujcie się od razu do najbliższej jednostki policji po pomoc. Czas ma ogromne znaczenie i wpływ na późniejsze efekty działań policjantów. Im wcześniej zgłosimy przestępstwo, tym szybciej policjanci będą mogli zareagować. To wszystko w dzisiejszym odcinku, a w kolejnym, już za dwa tygodnie porozmawiamy na temat bezpieczeństwa pieszych – przepisy, profilaktyka i porady.

