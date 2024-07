Ćwiczenia współdziałania służb w ramach przygotowań do The Tall Ships Races 2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i podległych komisariatów wzięli udział w ćwiczeniach przed największym wydarzeniem roku w Szczecinie – The Tall Ships Races 2024. Podczas realizacji jednego z realistycznych scenariuszy sytuacji kryzysowych mieli możliwość udoskonalenia współdziałania służb i podmiotów pozapolicyjnych, których zadaniem jest ratowanie i ochrona życia i zdrowia ludzkiego.

Wspólne ćwiczenia odbyły się 3 lipca 2024 roku na Odrze, u podnóża Wałów Chrobrego. Scenariusz przewidywał sytuację, w której podczas imprezy The Tall Ships Races na pokładzie wycieczkowca „Kapitan COOK” w przedziale maszynowni wybucha pożar, którego nie udało się ugasić przez załogę statku. W wyniku pożaru nastąpiło unieruchomienie silnika, przez co jednostka traci sterowność. Na pokładzie wycieczkowca znajduje się około 50 osób i 3 członków załogi. Ze względu na gwałtowny rozwój pożaru, nieskuteczną własną akcję gaśniczą oraz wybuch paniki, 8 do 15 pasażerów podjęło samodzielnie decyzję o opuszczeniu jednostki skacząc do wody i próbując samodzielnie dopłynąć do okolicznych nabrzeży. Płonąca jednostka dryfuje w kierunku jednostek pływających zacumowanych przy Bulwarach Chrobrego. Podejmowana jest akcja ratownicza, na nabrzeżach prowadzony jest triaż poszkodowanych, prowadzone są działania zabezpieczające rejon zdarzenia na wodzie i na lądzie. Siły policyjne biorące udział w zabezpieczeniu imprezy włączają się w działania ratownicze, prowadząc współdziałanie z pozostałymi służbami i podmiotami zaangażowanymi w czynności.

Po przeprowadzonych ćwiczeniach, na podstawie obserwacji sformułowano wnioski zdefiniowano obszary, na które należy zwrócić uwagę w przyszłości.

Warto podkreślić bardzo ważną rolę takich działań. Dzięki nim, w powstałych sytuacjach kryzysowych udzielanie pomocy poszkodowanym oraz likwidacja skutków stają się prostsze, bardziej sprawne i pozwalają na uniknięcie chaosu oraz podnoszą poziom profesjonalizmu służb i podmiotów pozapolicyjnych.

ZKS KMP