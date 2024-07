Prezentujemy trzeci odcinek podcastu „NA SŁUŻBIE” – poznajcie pracę policyjnych przewodników psów służbowych Powrót Drukuj Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka produkcji z cyklu: „NA SŁUŻBIE”. Jest to kontynuacja wspólnego projektu NiUS Radia Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ukazującego ich codzienną służbę. W poprzednim odcinku przedstawiliśmy specyfikę pracy funkcjonariuszy którzy na co dzień zajmują się dbaniem o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tym razem poznajcie naszych przewodników psów służbowych i ich czworonożnych partnerów.

Pomysł na serię podcastów wideo, pn.: ”NA SŁUŻBIE” zrodził się na kanwie podpisanego listu intencyjnego o współpracy między Komendą Miejską Policji w Szczecinie, a Uniwersytetem Szczecińskim. Zamysłem tego przedsięwzięcia jest przedstawienie pracy szczecińskich funkcjonariuszy, którzy pokażą codzienną służbę , opowiedzą o jej cieniach i blaskach a także poruszymy w nim tematy bezpieczeństwa i będziemy zachęcać do wstąpienia w nasze szeregi.

Psy policyjne są to zwierzęta, specjalnie przygotowywane do wykonywania zadań takich jak tropienie, służba patrolowa, poszukiwanie śladów narkotyków, materiałów wybuchowych czy ludzi w miejscu katastrof. Niektóre z nich są wykorzystywane w poszukiwaniu zwłok. Każdy pies policyjny ma swoją konkretną specjalność i nie jest wykorzystywany do innych celów. Aby zostać przewodnikiem psa służbowego należy najpierw zostać policjantem, ukończyć kurs podstawowy, a następnie kurs specjalistyczny w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wówczas można pełnić wspólnie ze swoim podopiecznym służbę w policyjnych patrolach.

Policjanci, którzy zostają przewodnikami psów muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Nie mogą być to ludzie przypadkowi, gdyż wtedy ich praca nie przyniesie pożądanych efektów w służbie. Przewodnik i jego pies muszą dotrzymywać sobie kroku. Wspólnie szkolą swoje umiejętności: zwinność, sprawność fizyczną, reagowanie na komendy, obezwładnianie napastnika, współpraca, asysta i wzajemne zaufanie. Warunek jest jeden — świetnie zgrany i wyszkolony duet. Więź, jaka rodzi się między takimi partnerami decyduje o skuteczności ich wspólnych działań w pościgu, akcji poszukiwawczej czy odnajdywaniu narkotyków bądź materiałów wybuchowych.

Więcej na temat tej służby w trzecim odcinku podcastu wideo. Autorami fimu są : Mateusz Iżakowski i Tomasz Skierczyński.



