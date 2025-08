Policjanci ze Szczecina udaremnili próbę przemytu migrantów Data publikacji 02.08.2025 Powrót Drukuj Dziś rano, podczas rutynowej kontroli trzeźwości prowadzonej przez funkcjonariuszy szczecińskiej drogówki, doszło do zatrzymania pojazdu typu kombi, którego kierowca przewoził nielegalnych imigrantów. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic wyjazdowej ze Szczecina.

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd typu kombi. Za kierownicą siedział 32-letni obywatel Uzbekistanu. W części ładunkowej pojazdu funkcjonariusze ujawnili sześciu mężczyzn nieposiadających żadnych dokumentów tożsamości. Według wstępnych ustaleń, są to najprawdopodobniej obywatele Erytrei, którzy zostali nielegalnie przewiezieni przez granicę z Litwy do Polski.

W trakcie dalszych czynności ustalono, że kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna tłumaczył, że zmierzał w kierunku Niemiec.

Wszyscy zatrzymani – zarówno kierujący, jak i przewożeni cudzoziemcy – zostali przewiezieni do jednostki Policji. O sprawie poinformowano Straż Graniczną, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja oraz Straż Graniczna wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w tym możliwe powiązania z procederem nielegalnego przemytu ludzi.



ZKS KMP