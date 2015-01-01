Egzamin przerwany… przez alkohol. Interwencja szczecińskiej drogówki Powrót Drukuj Egzamin na prawo jazdy to dla wielu osób stresujące przeżycie. Jednak wczorajszy przypadek na placu manewrowym szczecińskiego WORD-u zaskoczył nawet doświadczonego egzaminatora.

Podczas sprawdzania umiejętności 56 - letniej obywatelki Niemiec wyczuł od niej alkohol. Natychmiast powiadomił policję. Funkcjonariusze ruchu drogowego potwierdzili podejrzenia – kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu.

Egzamin zakończył się szybciej niż się rozpoczął. Zamiast wymarzonego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym trafiła przed sad, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, karę grzywnę w wysokości 4000 zł oraz 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Ten przypadek pokazuje jasno: kierowanie pojazdem po alkoholu to zawsze zła decyzja – niezależnie od tego, czy jesteśmy świeżo zdającymi, czy doświadczonymi kierowcami. Dzięki czujności egzaminatora i szybkiej reakcji policjantów, niebezpieczna sytuacja została przerwana na czas.

ZKS KMP