Egzamin przerwany… przez alkohol. Interwencja szczecińskiej drogówki - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Egzamin przerwany… przez alkohol. Interwencja szczecińskiej drogówki

Egzamin na prawo jazdy to dla wielu osób stresujące przeżycie. Jednak wczorajszy przypadek na placu manewrowym szczecińskiego WORD-u zaskoczył nawet doświadczonego egzaminatora.

Podczas sprawdzania umiejętności 56 - letniej obywatelki Niemiec wyczuł od niej alkohol. Natychmiast powiadomił policję. Funkcjonariusze ruchu drogowego potwierdzili podejrzenia – kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu. 

Egzamin zakończył się szybciej niż się rozpoczął. Zamiast wymarzonego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym trafiła przed sad, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, karę grzywnę w wysokości 4000 zł oraz  5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. 

Ten przypadek pokazuje jasno: kierowanie pojazdem po alkoholu to zawsze zła decyzja – niezależnie od tego, czy jesteśmy świeżo zdającymi, czy doświadczonymi kierowcami. Dzięki czujności egzaminatora i szybkiej reakcji policjantów, niebezpieczna sytuacja została przerwana na czas. 

ZKS KMP

Powrót na górę strony