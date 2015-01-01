Bohaterski Kuba Znojek odwiedził szczecińskich policjantów. Niesamowita walka o powrót do sprawności inspiruje Powrót Drukuj Wczoraj Komendę Miejską Policji w Szczecinie odwiedził wyjątkowy gość – Kuba Znojek, którego historia heroicznej postawy i determinacji w walce o zdrowie od lat porusza i inspiruje całe środowisko szczecińskich funkcjonariuszy.

Wigilia 2020 roku na zawsze pozostanie datą symboliczną. Tego wieczoru Kuba Znojek, kierując swoim samochodem, wykazał się niezwykłą odwagą i odpowiedzialnością. Zauważył na drodze pojazd, którego kierowca, wykonując niebezpieczne manewry i jadąc bez świateł, stwarzał śmiertelne zagrożenie.

Nie zważając na ryzyko, Kuba postanowił działać. Wezwał Policję, a następnie podjął próbę udaremnienia dalszej jazdy, jak się później okazało, nietrzeźwemu kierującemu. Niestety, w trakcie próby ujęcia przestępcy, Kuba sam stał się jego ofiarą, doznając poważnych, zagrażających życiu obrażeń. Sprawca tego zdarzenia został natychmiast zatrzymany przez przybyłych funkcjonariuszy i usłyszał wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności.

Od tamtego tragicznego momentu rozpoczęła się długa i wyczerpująca walka Kuby o życie i powrót do sprawności. Szczecińscy Policjanci, poruszeni bohaterską postawą młodego człowieka, od samego początku włączyli się w akcję wsparcia. Funkcjonariusze w różny sposób angażowali się w pomoc Kubie i jego rodzinie, uczestnicząc w zbiórkach środków na kosztowne leczenie oraz biorąc udział w koncertach charytatywnych.

Z ogromną dumą i wzruszeniem obserwowaliśmy postępy w leczeniu. Ostatnia wizyta Kuby w Komendzie, gdzie osobiście, o własnych siłach, odwiedził policjantów, była dla nas wszystkich wyjątkowym i wzruszającym momentem. Jego niebywała determinacja i siła woli, a także wsparcie jego rodziców, przynoszą oszałamiające efekty.

Historia Kuby Znojka jest dla nas nobilitująca i motywuje do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz bezpieczeństwa na szczecińskich drogach. To właśnie dzięki czujności i odwadze takich osób jak Kuba udaje się zapobiegać wielu tragediom.

Apelujemy o dalsze wsparcie dla Kuby. Intensywne leczenie i rehabilitacja trwają i są niezwykle kosztowne, ale jak widać, przynoszą spektakularne rezultaty.



Pomóżmy Kubie w pełni odzyskać sprawność!



Link do zbiórki https://www.siepomaga.pl/jakub-znojek

