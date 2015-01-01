Szybka i profesjonalna interwencja policjantów – ogień nie rozprzestrzenił się na inne lokale + FILM Powrót Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, pełniący służbę patrolową, interweniowali przy pożarze mieszkania w jednej z kamienic na terenie miasta.Pomagali im też mieszkańcy.

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze niezwłocznie pojechali na miejsce, gdzie stwierdzili silne zadymienie oraz otwarte źródło ognia w mieszkaniu. Policjanci podjęli natychmiastowe działania ratownicze - przed przyjazdem straży pożarnej gasili pożar przy użyciu wiaderek z wodą, pobieraną z sąsiedniego mieszkania. Pomagali w tym mieszkancy kamienicy. Równocześnie odłączono dopływ energii elektrycznej oraz przewietrzono pomieszczenia.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy ogień nie rozprzestrzenił się na inne lokale, a mieszkańcom kamienicy nie groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pożar został ostatecznie zabezpieczony przez przybyłą na miejsce jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

Jak ustalono, najprawdopodobniej przyczyną pożaru był lampion, od którego doszło do zapalenia się elementów wyposażenia mieszkania. Kobieta przebywająca w lokalu została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziona do szpitala.

Apelujemy o ostrożność w okresie świątecznym

W czasie świąt Bożego Narodzenia szczególnie często korzystamy z otwartego ognia – świec, lampionów czy dekoracji świetlnych.

Pamiętajmy, aby:

nigdy nie pozostawiać zapalonych świec i lampionów bez nadzoru,

ustawiać je z dala od łatwopalnych materiałów,

gasić ogień przed opuszczeniem pomieszczenia lub pójściem spać,

zachować szczególną czujność w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

Szybka reakcja może uratować zdrowie, życie i mienie.

ZKS KMP

