Fajerwerki zamiast rozsądku - nieodpowiedzialni sprawcy zatrzymani Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą zatrzymali dwóch nieodpowiedzialnych mężczyzn w wieku 44 i 33 lat, którzy w przeddzień Sylwestra około godziny 21:00 w jednym z kompleksów handlowych na terenie podległym komisariatowi odpalili fajerwerki, stwarzając realne zagrożenie dla przebywających tam osób.

Jak ustalili policjanci, użycie fajerwerków miało na celu odwrócenie uwagi ochrony i klientów oraz ukrycie kradzieży. Sprawcy zabrali ze sklepu kontroler do gier o wartości 119 zł. Po zdarzeniu odjechali samochodem. Zostali zatrzymani następnego dnia.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży zuchwałej, zniszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych oraz narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Jeden z nich, 44-latek był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Prokurator po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór, zakaz zbliżania się do sklepu oraz zakaz opuszczania kraju. W sprawie prowadzone jest śledztwo.

Policja stanowczo podkreśla skrajną nieodpowiedzialność sprawców. Używanie fajerwerków w miejscu publicznym, zwłaszcza w obiekcie handlowym, to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych i nie będzie tolerowane.

ZKS KMP

