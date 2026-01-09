Wypadek, narkotyki i ucieczka z miejsca zdarzenia zakończona zarzutami dla 52- latka Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj 52-letni kierujący, podejrzany o spowodowanie wypadku drogowego na Pogodnie i ucieczkę z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy, odpowie przed wymiarem sprawiedliwości. Decyzją prokuratury wobec mężczyzny zastosowano szereg środków zapobiegawczych.

Bezpośrednio po zdarzeniu sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, którzy ścisłe współpracowali ze szczecińskimi wywiadowcami. Policjanci wspólnie ustalali, kto mógł kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku. Funkcjonariusze dotarli najpierw do firmy, z którą powiązany był pojazd, a następnie do miejsca zamieszkania osoby mogącej nim kierować.

Dzięki szybkim i skutecznym działaniom operacyjnym szczecińscy wywiadowcy zatrzymali 52-latka na terenie powiatu polickiego. Mężczyzna przyznał się do kierowania pojazdem oraz spowodowania wypadku drogowego.

Jak ustalili policjanci, to nie były jedyne przewinienia podejrzanego. W chwili zdarzenia kierował on pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających (kokainy), a samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych. 52-latek usłyszał zarzuty.

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych, policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i i zabezpieczenie mienia w kwocie 5 tysięcy złotych

Policjanci stanowczo podkreślają skrajną nieodpowiedzialność kierowcy, który nie tylko prowadził pojazd pod wpływem narkotyków i niesprawnym technicznie samochodem, ale również uciekł z miejsca wypadku, pozostawiając poszkodowanych bez pomocy. Takie zachowania stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

