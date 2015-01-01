Błyskawiczna reakcja policjantów uratowała życie 16-latki + FILM Powrót Drukuj Natychmiastowa i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zapobiegła tragedii i uratowała życie 16-letniej dziewczyny będącej w kryzysie emocjonalnym.

St. sierż. Michał Krajnik oraz post. Agnieszka Matulka otrzymali informację, że w rejonie jednego z mostów na Prawobrzeżu znajduje się młoda osoba, która może zrobić sobie krzywdę. Mundurowi niezwłocznie udali się na miejsce. Po wjechaniu na most zauważyli nastolatkę stojącą przy barierce i rozmawiającą przez telefon.

Policjanci natychmiast wysiedli z radiowozu i podjęli próbę rozmowy. Dziewczyna nie reagowała, a jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W tej sytuacji funkcjonariusze bez wahania podjęli interwencję — podbiegli do 16-latki, a post. Agnieszka Matulka chwyciła ją i bezpiecznie zdjęła z barierki mostu.

Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego oraz powiadomiono matkę dziewczyny. Nastolatka została przekazana pod opiekę specjalistów.

Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma błyskawiczna reakcja policjantów, ich profesjonalizm oraz umiejętność działania w sytuacjach skrajnie trudnych i wymagających natychmiastowych decyzji.

