Nie zatrzymał się do kontroli. Porzucił auto i schował się w śmietniku. Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podjęli interwencję wobec 30-letniego kierującego, który zlekceważył wydawane sygnały do zatrzymania. Jak wykazały przeprowadzone badania, mężczyzna był nietrzeźwy oraz znajdował się pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo kierowany przez niego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Do zdarzenia doszło podczas działań prowadzonych przez funkcjonariuszy szczecińskiej drogówki. Kierujący samochodem osobowym nie zastosował się do wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nakazujących zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej. Mężczyzna doprowadził do kolizji i zbiegł z miejsca zdarzenia. Do czynności dołączył policjant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz Przewodnik Psa Służbowego wraz z psem. Pies podjął trop dzięki czemu udało się ujawnić mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy, który schował się w śmietniku. Po zatrzymaniu okazało się, że kierującym był 30-letni mężczyzna.

Badanie wykazało, że kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo test na obecność środków odurzających dał wynik pozytywny. W trakcie kontroli ujawniono również, że pojazd nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został odholowany. Teraz 30-latek odpowie za popełnione czyny.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każdy kierowca, który świadomie łamie przepisy, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

ZKS KMP