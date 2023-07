Podcast #01 KMP w Szczecinie – poznajcie czworonożnych funkcjonariuszy z naszej komendy Powrót Generuj PDF Drukuj Miło nam poinformować, że szczecińska policja, dostosowując się do współczesnych realiów komunikacji społecznej stworzyła projekt, którego efekty można już usłyszeć w sieci – to cykliczne podcasty, produkowane we współpracy ze Studenckim Radiem Uniwersytetu Szczecińskiego NIUSRADIO. Poniżej prezentujemy pierwszy odcinek, w którym opowiemy o pracy policyjnych przewodników psów służbowych.

W ramach promocji zawodu policjanta postaramy się przybliżyć specyfikę służby w referacie przewodników psów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Jak zostać przewodnikiem psa policyjnego? Jakie kryteria należy spełnić, by pracować jako policyjny przewodnik, jakie cechy charakteru trzeba mieć, by czerpać satysfakcję z tej wyjątkowej służby? Jak długo służy pies w polskiej Policji, co się z nim dzieje, kiedy przechodzi na „psią” emeryturę? Na te - i inne - pytania odpowiedzą funkcjonariusze w dzisiejszym odcinku podcastu KMP w Szczecinie.



Rozmowa odbyła się w naturalnym środowisku, czyli podczas jednego z cyklicznych szkoleń naszych czworonożnych funkcjonariuszy. Jeżeli zastanawiacie się nad podjęciem służby w szeregach szczecińskiej policji, a materiał dotyczący pracy psów służbowych zachęcił was do wstąpienia w nasze szeregi, podpowiadam, że wszelkie informacje, dotyczące rekrutacji można znaleźć na naszej stronie internetowej https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/32612,Zostan-policjantem.html lub na naszym profilu facebokowym – KMP Szczecin. Kolejny odcinek podcastu już za dwa tygodnie, a w nim zaprezentujemy służbę policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy na co dzień w swojej pracy poruszają się na motocyklach. Tymczasem zapraszamy do wysłuchania pierwszego w historii KMP w Szczecinie odcinka podcastu.



ZKS KMP



Czas Trwania: 10 minut 55 sekund



Muzyka: UPM_KOK2589_4_Daily_News_Bed_Instrumental_Gallicani_1776313



Nagranie audio: #01_KMP_PODCAST_PRZEWODNICY PSÓW SŁUŻBOWYCH

Nagranie audio _01_KMP_PODCAST_PRZEWODNICY_PSOW_SLUZBOWYCH_320.mp3 Opis nagrania: Podcast #01 KMP w Szczecinie – poznajcie czworonożnych funkcjonariuszy z naszej komendy Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik _01_KMP_PODCAST_PRZEWODNICY_PSOW_SLUZBOWYCH_320.mp3 (format mp3 - rozmiar 25.02 MB)